Даулет Турлыханов лично попросил прощение у семьи, пострадавшей от нападения его сына. Чиновник продолжит учавствовать в выборах в Мажилис

Известный спортсмен Даулет Турлыханов попросил прощения у пострадавших от рук его сына юристов Олега и Анны Черновых. Адвокат Чернов рассказал как прошла эта встреча.

«Мы встретились на нейтральной территории. Он извинился за ситуацию с сыном. Конфликт с ним обсудили. Ему было неприятно, что так произошло, да еще и в СМИ вышло. Поступок сына он не одобряет», – сообщил Олег Чернов.

Он признался, что о мирном урегулировании вопроса речи не шло.

«Мы сказали, что его сына не простили за то, что произошло. И что он должен понести наказание в соответствии с законом. Это дело будет показательным. Молодежь, увидя это, будет более аккуратной в своих действиях. Даулет Турлыханов отреагировал нормально. Сказал, пусть дело расследуется, идет как идет», – сообщил адвокат.

По его словам, Турлыханов из-за резонансной ситуации с сыном захотел взять «самоотвод от депутатства».

«Я ему сказал, что не нужно этого делать, что он имеет авторитет среди спортсменов и общества, и данная ситуация – не повод для снятия кандидатуры. Также мы обсуждали вопросы, связанные со спортом, так как моя супруга – мастер спорта по фехтованию», – заключил адвокат в интервью BaigeNews.kz.

Напомним, ранее сын спортивного чиновника напал на молодую пару в кафе Алматы.

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