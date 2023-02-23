Жумагулов о спарринге с Марлоном Мораесом: «Мы с ним прям дрались, все собрались, смотрели, как мы рубимся»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал о своем спарринге с экс-претендентом на титул бразильцем Марлоном Мораесом:

Жумагулов «Я, когда приехал в первый раз в АТТ, попал на спарринги с Марлоном Мораесом. Мы с ним так зарубились, прям дрались, никто не разминал, все собрались, смотрели, как мы рубимся. После спарринга одно время мы с ним даже не здоровались, косо смотрели. В последнее время хорошо общаемся, подружились»

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