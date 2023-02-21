Нурбек Кабдрахманов отправился в Америку

Вместе с бойцом UFC Жалгасом Жумагуловым в американский зал American Top Team отправился еще один казахстанский боец Нурбек Кабдрахманов.

Нурбек выступает в лиге NAIZA, и это его вторая поездка в США в тренировочный лагерь, где он будет помогать Жумагулову готовиться к своему седьмому бою в UFC

«Может я не топовый боец, но всем топам могу устроить проблемы». Финалист гран-при Alash Pride Акимов о тренировках с Егембердиевым и возвращении на победную тропу

«Голову Олега парень пинал, как футбольный мяч». Сын олимпийского призера напал на семейную пару в Алматы

Алиби Идрис: «Планирую провести еще 2-3 боя в NAIZА, пока не перейду в Bellator или UFC»