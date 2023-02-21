Нурбек Кабдрахманов отправился в Америку

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Нурбек Кабдрахманов Спорт Казахстана

Вместе с бойцом UFC Жалгасом Жумагуловым в американский зал American Top Team отправился еще один казахстанский боец Нурбек Кабдрахманов.

Нурбек выступает в лиге NAIZA, и это его вторая поездка в США в тренировочный лагерь, где он будет помогать Жумагулову готовиться к своему седьмому бою в UFC

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