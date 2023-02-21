Меирбек Тулегенов о финале гран-при NAIZA: «Пускай они сомневаются в нас, это придает силы доказать обратное»

Боец Dar Team Pro Меирбек Тулегенов о финале командного гран-при NAIZA:

«Вы ничего не добьетесь в жизни, если не будете готовы брать на себя риски. Поэтому я готов рискнуть всем. Я верю в нашу команду, в наших тренеров и в нашу подготовку. Остаётся совсем мало времени до финала. GRAND PRIX NAIZA и мы сделаем все что от нас требуется а результат будет только за Всевышним. Пускай они сомневаются в нас это придаёт силы доказать обратное»

Финал гран-при состоится 25 февраля в Алматы.

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