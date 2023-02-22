Муратбек Касымбай о следующем бое: «Мечты сбываются»

Казахстанский боец ММА Муратбек Касымбай на днях анонсировал свое возвращение в октагон громким боем, не назвав соперника.

Сегодня в своих социальных сетях боец еще добавил интригу этому анонсу: «Ведутся переговоры. Дай Аллах подерусь со своим кумиром. Мечты сбываются, надо очень сильно захотеть»

Касымбай не дрался с 2021 года из-за проблем с сетчаткой глаза.

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