Призер ОИ-2020 из Казахстана Игорь Сон дисквалифицирован на 8 лет из-за употребления допинга

Призер Олимпиады-2020 тяжелоатлет Игорь Сон дисквалифицирован на 8 лет за допинг.

2 марта 2022 года Сон сдал положительную пробу во внесоревновательный период. Сейчас Сону 24 года, это второй допинговый скандал в его карьере. В 2015 году Игоря отстранили на несколько месяцев после юношеского ЧМ, но тогда удалось доказать, что препарат попал в организм через биодобавку.

Напомним, на Олимпиаде в Токио казахстанец завоевал бронзу в весовой категории до 61 килограммов, а также серебро чемпионата мира 2019-го года.

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