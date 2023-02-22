Победивший Каната Ислама Келли бросил вызов Алимханулы: «Я хотел бы «вышибить голову» какому-нибудь казаху»

Победивший Каната Ислама британец Джимми Келли бросил вызов Жанибеку Алимханулы и Геннадию Головкину:

«Я знаю, что по умению могу соперничать с лучшими боксерами мира, и я все еще становлюсь лучше. Я созреваю как боксер и как личность, и я сосредоточен на крупных именах, таких как Жанибек Алимханулы. Это бой, который я хочу, он замедляется, а я все еще улучшаюсь, и я хотел бы еще раз «вышибить голову» какому-нибудь казаху.

Моя цель – еще один большой бой в этом году, я был бы рад приветствовать Жанибека в Великобритании, я бы дрался с любым из этих топ-средневесов. Если Головкин хочет еще один бой в среднем весе, я готов. Я уже победил одного раскрученного казаха, так что я могу продолжать бить их».

Келли нанес первое поражение Канату Исламу в прошлом году, одолев его единогласным судейским решением.

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