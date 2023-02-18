Алимханулы нашли непобежденного соперника

Промоутер Жанибека Алимханулы сделал предложение о бое непобежденному американцу Чарльзу Конуэллу (18-0, 13 КО).

Ради боя с Алимханулы американцу предложили подняться из первого среднего веса в средний и провести бой в мае.

Об этом сообщает Майк Коппинджер – авторитетный инсайдер плюс работает на ESPN.

У Конуэлла хорошая позиция по линии WBC в своем весе – он на втором месте в рейтинге и должен стать претендентом для временного чемпиона Себастьяна Фундоры. У Жанибека пояс по версии WBO – там Чарльз на пятом месте в рейтинге.

25-летний Конуэлл – участник Олимпиады-2016, бывший обладатель региональных поясов WBC и IBF – оба как чемпион США. В декабре 2020 года досрочно победил Мадияра Ашкеева (14-1, 7 КО) – казахстанец снялся после предпоследнего, девятого, раунда, потерпел первое поражение в карьере и пока не выходил на ринг.

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