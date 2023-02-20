Чарльз Конуэлл от отказе от боя с Алимханулы: «У меня еще есть незаконченные дела в первой средней категории»

Боксер из США Чарльз Конуэлл (18-0, 13 КО) объяснил, по какой причине не стал соглашаться на бой с чемпионом мира WBO в среднем весе из Казахстана Жанибеком Алимханулы (13-0, 8 КО).

«В будущем я бы хотел сразиться за титул чемпиона мира в среднем весе, но у меня все еще есть незаконченные дела в первой средней категории. Я близок к титульному бою в моем дивизионе и не уйду из него, пока не достигну своей цели – стать чемпионом, — цитирует Конуэлла журналист ESPN Майк Коппинджер.

25-летний Конуэлл – участник Олимпиады-2016, бывший обладатель региональных поясов WBC и IBF – оба как чемпион США.

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