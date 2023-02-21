Рауан Бекболат нокаутировал Аргена Маратбек уулу на Alash Pride FC 82

Казахстанский боец MMA Рауан Бекболат (8-3-2) на турнире Alash Pride FC 82 в Бишкеке в бою за титул в легчайшем весе нокаутировал кыргыза Аргена Маратбек уулу (17-12).

Бой завершился во втором раунде удушающим.

Это третья победа Бекболата подряд в лиге Alash Pride.

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