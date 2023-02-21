Диас Кабдуов о финале гран-при NAIZA: «Не считаю, что гран-при – это показатель уровня команды, но оно покажет уровень тех пятерых, кто выйдет в клетку»

Тренер Tobet Top Team Диас Кабдуов в интервью «Нашему бойцу» поделился своим мнением о финале гран-при NAIZA:

«Мы относимся, как к обычным соперникам. У нас пацаны из года в год часто выступают. К Азизу только уважение, он идет тем же путем, что и я иду. Мы хорошо друг друга понимаем, поэтому только уважение. Что касается команды DAR Team – это хорошая, молодая команда, которая старается идти по всем направлениям, только удачи им. Я не считаю, что гран-при – это показатель уровня команды, но оно покажет уровень именно тех пятерых ребят, которые выйдут в клетку в финале»

Гран-при пройдет в рамках турнира NAIZA 49 25 февраля в Алматы.

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