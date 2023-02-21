Магомед Кабардиев про Теймура Жапарова: «Он самый маленький и самый шумный»
Чемпион NAIZA Магомед Кабардиев в интервью «Вестнику ММА» рассказал о Теймуре Жапарове:
«Он сильно на эмоциях. Он вообще шумный, самый маленький в зале и самый шумный»
Теймур выиграл последний бой в OCTAGON решением судей.
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