Магомед Кабардиев про Теймура Жапарова: «Он самый маленький и самый шумный»

Чемпион NAIZA Магомед Кабардиев в интервью «Вестнику ММА» рассказал о Теймуре Жапарове:

«Он сильно на эмоциях. Он вообще шумный, самый маленький в зале и самый шумный»

Теймур выиграл последний бой в OCTAGON решением судей.

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Алиби Идрис: «Планирую провести еще 2-3 боя в NAIZА, пока не перейду в Bellator или UFC»