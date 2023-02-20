Рахмонов про титул UFC: «Торопиться некуда»

Боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал о шансах на титул UFC:

«Если пройду Нил, Иншалла, намного ближе к титулу буду. Время покажет, буду ли я в бою за титул в 2023 году. Торопиться некуда»

Свой следующий бой Рахмонов проведет с Джеффом Нилом.

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