Жумагулов о обвинениях Махачева в допинге: «А что после боя кричать? Волкановски сам не доработал»

Боец UFC Жалгас Жумагулов прокомментировал обвинения Ислама Махачева в использовании капельниц перед боем с Алексом Волкановски:

«А что после боя уже кричать? Разговору нет, хороший бой дал, конкуренцию составил. Сам не доработал ведь. Если даже и ставил, то до 100 мл физраствора нет никаких запретов. Надо ждать, что скажет USADA. Если поймают, то нужно уже ждать что-то от Ислама. Комиссия сообщит только через две-три недели, так что подождем»

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