Николай Самусев о лишении титула NAIZA: «Я считаю, что я по-прежнему чемпион, я никому не проигрывал»

Казахстанский непобежденный чемпион NAIZA Николай Самусев рассказал о лишении титула лиги:

«У меня была травма колена, сделал операцию на крестообразные связки, поэтому не дрался год. После я восстанавливался, выступил на чемпионате Азии по ММА, начал готовиться к бою и на первых спаррингах я подвернул ногу, стрельнул мениск. Через неделю начал снова тренироваться, потом ситуация повторилась, пошел к врачу, который мне сказал, что нужно мне 2-3 месяца на восстановление. Поэтому не смог подраться, лига приняла решение лишить титула. Я считаю, что я по-прежнему чемпион, я никому не проигрывал, так что вернусь»

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