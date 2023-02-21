Дамир Толенов о заявлении о UFC: «Мы доказываем, что достойны и готовы выступать на этом уровне»

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Казахстанский боец ММА, чемпион лиги OCTAGON Дамир Толенов прокомментировал свои слова про UFC:

«Пока это только желание, но в будущем Иншаллах, это будут не только разговоры. Мы доказываем, что мы достойны и готовы выступать на том уровне, на котором дерутся в Америке»

После боя Толенов сказал, что следующая остановка – UFC.

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