Теймур Жапаров о планах: «Сегодня был последний поединок по контракту. Дальше посмотрим»

Теймур Жапаров в интервью «Вестнику ММА» рассказал о своих планах после победы на турнире лиги OCTAGON:

«У меня был контракт на три боя с лигой, сегодня был последний поединок. Дальше посмотрим, что скажет Нуриддин-ага»

«Может я не топовый боец, но всем топам могу устроить проблемы». Финалист гран-при Alash Pride Акимов о тренировках с Егембердиевым и возвращении на победную тропу

«Голову Олега парень пинал, как футбольный мяч». Сын олимпийского призера напал на семейную пару в Алматы

Алиби Идрис: «Планирую провести еще 2-3 боя в NAIZА, пока не перейду в Bellator или UFC»