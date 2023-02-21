Дамир Толенов о прозвище «Казахстанский Сехудо»: «Мы с ним внешне похожи»

Казахстанский боец ММА, чемпион лиги OCTAGON Дамир Толенов рассказал о прозвище «Казахстанский Сехудо»:

«Это не потому что у нас стиль похожий, я не олимпийский чемпион по борьбе. Просто на него внешне похож. Из-за этого называют»

«Может я не топовый боец, но всем топам могу устроить проблемы». Финалист гран-при Alash Pride Акимов о тренировках с Егембердиевым и возвращении на победную тропу

«Голову Олега парень пинал, как футбольный мяч». Сын олимпийского призера напал на семейную пару в Алматы

Алиби Идрис: «Планирую провести еще 2-3 боя в NAIZА, пока не перейду в Bellator или UFC»