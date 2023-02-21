Георгий Кичигин о своем бое: «Бразильца жалко»

Казахстанский боец ММА Георгий Кичигин в интервью «Вестнику ММА» рассказал о своей победе над бразильцем Тиаго Оливейру:

«Первый раунд не пошел чуть-чуть, соперник взвинтил темп, я даже не сумел его перевести ни разу. Во втором раунде он подустал, я свое отработал. Бразильца жалко, он завершил карьеру. Так в принципе он в неплохой форме, довольно-таки нестандартный. Мне сказали, что Магомед Магомедов спустился в 70 кг, так что в 77 кг пояс вакантный. Мы с парнем-кыргызом хорошо идем, так что может нам сделают бой за пояс. По планам следующий бой проведу в июне»

Кичигин выиграл удушающим во втором раунде.

«Может я не топовый боец, но всем топам могу устроить проблемы». Финалист гран-при Alash Pride Акимов о тренировках с Егембердиевым и возвращении на победную тропу

«Голову Олега парень пинал, как футбольный мяч». Сын олимпийского призера напал на семейную пару в Алматы

Алиби Идрис: «Планирую провести еще 2-3 боя в NAIZА, пока не перейду в Bellator или UFC»