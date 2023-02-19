Дамир Толенов нокаутировал Шерзода Ибодилоева на Octagon 41

В евразийском промоушене Octagon 41 в наилегчайшем весе состоялся поединок между действующим чемпионом «Казахским Сехудо» Дамиром Толеновым (8-0) и непобежденным таджикским «Гангстером» Шерзодом Ибодилоевым (5-0).

Рефери остановил на 29 секунде бой первого раунда, зафиксировав победу Дамира Толенова.

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