Акишев вырубил индуса Вяса в первом раунде

Нуржан Акишев (15-3) вернулся в октагон на турнире OCTAGON 41, вырубив индуса Кушала Вяса уже в первом раунде.

Таким образом, «Бизон» одержал четвертую подряд победу, закрыв свою неудачную серию, состоявшую из двух поражений в 2021 году.

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