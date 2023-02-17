Хейбати о бое Кабардиева в гран-при «Наше Дело»: «Я хотел, чтобы Макс выиграл, но Магомед – умный пацан»

Участник гран-при «Наше Дело» в легком весе Мохаммед Хейбати о первом полуфинале Магомед Кабардиев – Максим Дивнич:

«Я хотел бы, чтобы Макс выиграл. У него были все шансы. Макс попадал локтями в клинче. Магомед – умный пацан, я через минуту уже сказал, что он хитро работает и Макс устанет. Он бросал удары на дистанции. Но для меня он удобный»

Кабардиев выиграл Дивнича единогласным решением судей.

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