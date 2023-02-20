Жасулан Акимжан о бое на NAIZA 49: «Покажем шоу»

Казахстанский боец ММА Жасулан Акимжан в интервью NAIZA рассказал о подготовке к бою на турнире NAIZA49, который пройдёт 25 февраля в Алматы:

«Основной этап подготовки уже пройден, осталось сделать вес. Иншаллах, вес сделаем и покажем шоу»

Его соперником станет Тимур Серикулы. Поединок пройдёт в рамках командного гран-при.

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