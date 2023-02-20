Меирбек Тулегенов о бое Жолдашбек – Амангельды: «Дастан сейчас в пиковой форме»

Боец лиги NAIZA Меирбек Тулегенов сделал прогноз на финал гран-при в легчайшем весе Султан Жолдашбек – Дастан Аменгельды, рассказав о бое с Султаном в рамках гран-при Bushido:

«Также как сейчас, на то гран-при Bushido я выходил на замену. Тогда Абу травмировался, мы тогда выступали от клуба Единоборств Мангистау. Предложили выйти, я согласился. Султан очень опытный и хитрый боец, с ним любому будет тяжело. Думаю, что в бою с Дастаном Амангельды будет очень интересная рубка, но мне кажется, что Дастан за счет борьбы заберет победу. Он сейчас в пиковой форме»

Бой Тулегенов – Жолдашбек прошел в 2020 году. Поединок Жолдашбек – Амангельды состоится в рамках турнира NAIZA 49 в Алматы 25 февраля.

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