Меирбек Тулегенов о бое против Аканова: «Пока у нас с ним 1-1»

Боец команды DAR Pro Team Меирбек Тулегенов вышел на замену в командном гран-при NAIZA и теперь подерется с Кошеном Акановым.

О сгонке веса и противостоянии с бойцом Tobet Top Team рассказал Тулегенов:

«Айбек травмировался, у команды было несколько вариантов, тренеры решили, что я буду лучшим вариантом. Я был готов ментально и физически, осталось подогнать вес. Иншаллах, с этим не должно возникнуть проблем. Смотрел бои Аканова, даже больше, я с ним дважды встречался. Первый раз на чемпионате Казахстана по панкратиону, где я ему проиграл по баллам, второй раз встречались в гран-при NAIZA по грепплингу, тогда я выиграл. Так, что у нас с ним пока 1-1. Что касается боя 25 февраля, то скорее всего будет много борьбы, бой пройдет всю дистанцию, и надеюсь, мы заберем бонус вечера. Победа в этом гран-при изменит мою жизнь. ИншаАллах сделаю все что от меня зависит в этом бою»

Бой пройдет в рамках турнира NAIZA 49 в Алматы.

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