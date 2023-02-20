Нургали Нургаипулы о подготовке к бою на NAIZA 49: «Хочешь быть сильным, тренируйся с лучшими»

Казахстанский боец, экс-претендент на титул NAIZA в полутяжелом весе Нургали Нургаипулы рассказал о подготовке в ближайшему бою:

«Подготовка проходит отлично. Говорят, же хочешь быть сильным, тренируйся с лучшими. Готовлюсь в составе одного из сильнейших клубов страны Tobet Top Team. Подготовка прошла хорошо. Ударка? Всему, чему научился – покажем»

Нургаипулы проведет бой 25 февраля на NAIZA49 против узбекистанца Шохбоза Ортикова.

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