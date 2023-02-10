Жумагулов о бое Рахмонов – Чимаев: «Не хотел бы, чтобы они дрались»

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов о потенциальном бое Хамзата Чимаева и Шавката Рахмонова:

«Не хотел бы, чтобы они дрались, потому что начнутся интриги с обеих сторон. Только, если за пояс, тогда было бы интересно. Шавкату есть куда расти, есть еще с кем драться»

«Рекламный охват – 30 миллионов, гонорары бойцов – 250 миллионов тенге». Лига NAIZA подвела итоги года и наградила победителей

Дзюдоистка из Казахстана Айгерим Абилкадирова укусила свою соперницу: спортсменка словила много хейта, но мощно ответила критикам

Фируза Шарипова о романе с Резниковым: «Личную жизнь не комментирую»