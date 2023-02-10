Жумагулов о бое Рахмонов – Чимаев: «Не хотел бы, чтобы они дрались»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

 Казахстанский боец Жалгас Жумагулов о потенциальном бое Хамзата Чимаева и Шавката Рахмонова:

«Не хотел бы, чтобы они дрались, потому что начнутся интриги с обеих сторон. Только, если за пояс, тогда было бы интересно. Шавкату есть куда расти, есть еще с кем драться»

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