Шавкат Рахмонов: «Махачева должны были поставить на 1 место в рейтинге P4P»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов о бое Махачев- Волкановски:

«Бой хороший был. Волкановски тоже не подарок. Ислам сделал, что мог. Я думаю, Ислам выиграл. Никаких споров там не должно быть. Три раунда минимум он забрал. Должны ли были поставить его на первое место в рейтинге P4P? Да, конечно, должны были поставить. Пока не вижу бойцов, которые Ислама могут победить в 70 кг. Но всякое бывает, время покажет, ничто не вечно».

Махачев выиграл у Волкановски единогласным решением судей.

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