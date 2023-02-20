Шавкат Рахмонов про Джеффа Нила: «Мой план – выиграть»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов поделился ожиданиями от боя с Джеффа Нила:

«Хороший боец, хороший ударник. В бою будет видно. Мой план – выиграть, даже можно решением судей. Я буду стараться выиграть досрочно, если получится – хорошо»

Бой состоится 4 марта.

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