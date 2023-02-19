Кичигин победил бразильца Тиаго Оливейру на турнире Octagon 41

Теги MMA Георгий Кичигин OCTAGON Спорт Казахстана

Боец из Казахстана Георгий Кичигин (26-10) на турнире Octagon 41 одержал победу удушающим над бразильцем Тиаго Оливейрой (17-8). Бой завершился во втором раунде.

После поединка бразилец объявил о завершении карьеры. 

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