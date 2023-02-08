Нариман Аббасов о реванше с Хамитовым: «Это Куату интересно в первую очередь»

Теги MMA Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Мариф Пираев Нариман Аббасов Спорт Казахстана

Боец MMA Нариман Аббасов прокомментировал Sports.ru возможный реванш с Куатом Хамитовым.

– Хамитов после боя с Пираевым говорил, что может за один вечер «убрать» обоих. Реванш с Хамитовым актуален, с учетом того, что вы приехали в Казахстан и начнете тут драться?

– Это не мне, это Куату интересно в первую очередь. Куат и Марив Пираев мне проиграли. Посмотрим, как будет дальше, – сказал Аббасов.

Отметим, что в апреле 2019 года Аббасов победил казахстанца Куата Хамитова и завоевал титул чемпиона AMC Fight Nights. 

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