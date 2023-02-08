Нариман Аббасов о реванше с Хамитовым: «Это Куату интересно в первую очередь»
Боец MMA Нариман Аббасов прокомментировал Sports.ru возможный реванш с Куатом Хамитовым.
– Хамитов после боя с Пираевым говорил, что может за один вечер «убрать» обоих. Реванш с Хамитовым актуален, с учетом того, что вы приехали в Казахстан и начнете тут драться?
– Это не мне, это Куату интересно в первую очередь. Куат и Марив Пираев мне проиграли. Посмотрим, как будет дальше, – сказал Аббасов.
Отметим, что в апреле 2019 года Аббасов победил казахстанца Куата Хамитова и завоевал титул чемпиона AMC Fight Nights.
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