Четверо казахстанских боксеров вошли в ТОП-10 рейтинга WBC
Четверо казахстанских боксера вошли в десятку сильнейших в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает Prosports.kz.
Так, в списке тяжеловесов на восьмом месте расположился обладатель пояса WBC International Жан Кособуцкий. В его дивизионе полноценным титулом организации владеет британец Тайсон Фьюри.
Выступающий во втором среднем весе и владеющий поясом WBC Silver Али Ахмедов занимает четвертую строчку. Чемпион в его дивизионе мексиканец Сауль Альварес.
Также на четвертом месте находится средневес Мейирим Нурсултанов. В этом дивизионе чемпионский пояс у американца Джермалла Чарло.
Обладатель пояса WBC Silver Сергей Липинец занял пятое место в списке первого полусреднего веса. Полноценный титул в этом весе принадлежит американцу Реджису Прогрейсу.
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