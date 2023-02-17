Четверо казахстанских боксеров вошли в ТОП-10 рейтинга WBC

Четверо казахстанских боксера вошли в десятку сильнейших в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает Prosports.kz.

Так, в списке тяжеловесов на восьмом месте расположился обладатель пояса WBC International Жан Кособуцкий. В его дивизионе полноценным титулом организации владеет британец Тайсон Фьюри.

Выступающий во втором среднем весе и владеющий поясом WBC Silver Али Ахмедов занимает четвертую строчку. Чемпион в его дивизионе мексиканец Сауль Альварес.

Также на четвертом месте находится средневес Мейирим Нурсултанов. В этом дивизионе чемпионский пояс у американца Джермалла Чарло.

Обладатель пояса WBC Silver Сергей Липинец занял пятое место в списке первого полусреднего веса. Полноценный титул в этом весе принадлежит американцу Реджису Прогрейсу.

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