Али Ахмедов и Нурлан Сабуров провели совместную тренировку
Обладатель титулов IBF North American и WBC Silver во втором среднем весе казахстанский боксер Али Ахмедов и известный шоумен Нурлан Сабуров провели совместную тренировку в одном из залов в Алматы.
Али опубликовал в своем Инстаграме совместное фото с артистом, задав поклонникам вопрос, совпадающий с названием шоу Нурлана Сабурова: «Что было дальше?»
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