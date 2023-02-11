Али Ахмедов и Нурлан Сабуров провели совместную тренировку

Обладатель титулов IBF North American и WBC Silver во втором среднем весе казахстанский боксер Али Ахмедов и известный шоумен Нурлан Сабуров провели совместную тренировку в одном из залов в Алматы.

Али опубликовал в своем Инстаграме совместное фото с артистом, задав поклонникам вопрос, совпадающий с названием шоу Нурлана Сабурова: «Что было дальше?»

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