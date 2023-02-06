Головкин – в топ-5 рейтинга BoxRec вне зависимости от категории, Алимханулы – 101-й

Портал boxrec.com представил февральский рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

В топ-100 находится только один представитель из Казахстана: Геннадий Головкин в рейтинге занимает пятое место.

Рейтинг боксеров pound-for-pound по версии BoxRec:

1. Сауль Альварес (Мексика);

2. Тайсон Фьюри (Великобритания);

3. Дмитрий Бивол (Россия);

4. Теренс Кроуфорд (США);

5. Геннадий Головкин (Казахстан);

6. Александр Усик (Украина);

7. Энтони Джошуа (Великобритания);

8. Наоя Иноуэ (Япония);

9. Эррол Спенс-младший (США);

10. Лиам Смит (Великобритания);

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101. Жанибек Алимханулы (Казахстан);

149. Али Ахмедов (Казахстан);

163. Мейирим Нурсултанов (Казахстан);

166. Сергей Липинец (Казахстан).

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