Головкин – в топ-5 рейтинга BoxRec вне зависимости от категории, Алимханулы – 101-й
Портал boxrec.com представил февральский рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
В топ-100 находится только один представитель из Казахстана: Геннадий Головкин в рейтинге занимает пятое место.
Рейтинг боксеров pound-for-pound по версии BoxRec:
1. Сауль Альварес (Мексика);
2. Тайсон Фьюри (Великобритания);
3. Дмитрий Бивол (Россия);
4. Теренс Кроуфорд (США);
5. Геннадий Головкин (Казахстан);
6. Александр Усик (Украина);
7. Энтони Джошуа (Великобритания);
8. Наоя Иноуэ (Япония);
9. Эррол Спенс-младший (США);
10. Лиам Смит (Великобритания);
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101. Жанибек Алимханулы (Казахстан);
149. Али Ахмедов (Казахстан);
163. Мейирим Нурсултанов (Казахстан);
166. Сергей Липинец (Казахстан).
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