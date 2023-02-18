Бадаев о казахстанцах в ростере АСА: «Резников, Егембердиев, Даутбек и есть Олжабай»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев в интервью «Вестнику ММА» назвал казахстанцев, которые находятся в ростере лиги:

«Артем, Женя Егембердиев, Даутбек Каршыга. Егембердиев сейчас травмирован, занимается здоровьем, но он в ростере лиги. Каршыге мы предложили бой до Рамаддана, но он не принял его. Есть Багдос Олжабай, который готов к нам идти, и мы в свою очередь готовы с ним общаться. Но пока все ограничилось тем, что он подписался на меня в социальных сетях, я подписался на него. Ставим друг другу лайки»

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