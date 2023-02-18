Саят Абдрахманов о турнире UFC в Казахстане: «В ближайшее время не будет»
Казахстанский ММА-менеджер Саят Абдрахманов ответил на вопрос о вероятности проведения турнира UFC в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане:
«Нет, я думаю, в ближайшее время в регионе не будут проводиться турниры UFC»
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