Саят Абдрахманов о турнире UFC в Казахстане: «В ближайшее время не будет»

Казахстанский ММА-менеджер Саят Абдрахманов ответил на вопрос о вероятности проведения турнира UFC в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане:

«Нет, я думаю, в ближайшее время в регионе не будут проводиться турниры UFC»

Рианна заговорила на казахском, а Казыбека Сагына задушил питон: как прошла церемония Naiza Awards

«Нужно вставать и бить еще жестче». Тренер Tobet Top Team Диас Кабдуов о себе, спасении ребенка, UFC, NAIZA и своих воспитанниках

Махачеву предложили бой с Рахмоновым