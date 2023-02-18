Айдос Ербосынулы о предложении заняться кокпаром: «Это другой мир»

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы прокомментировал в соцсетях возможность оставить бокс и заняться кокпаром (традиционный конный вид спорта в Центральной Азии).

Один из подписчиков Ербосынулы задал ему следующий вопрос: «Не хотите оставить бокс и заняться кокпар, взяв коня?». Айдос ответил ему: «Это другой мир.Человек, который держится за два корабля, уйдет под воду». Мы занимаемся этим только ради удовольствия и тренировки» и опубликовал фотографию на коне.

Отметим, что в ноябре прошлого года казахстанский боксер потерпел поражение нокаутом от кубинского боксера Давида Морреля и после боя был введен в состояние комы и успешно прооперирован.

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