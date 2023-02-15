Джабраилов снялся с боя с Ашурлаевым

Чемпион лиги NAIZA в полулегком весе Сайфулла Джабраилов (13-2) снялся с турнира NAIZA 49 из-за травмы, сообщает страница NAIZADAI

Ранее с этого же боя из-за проблем с коленом снялся и уже экс-чемпион Николай Самусев (8-0). Его заменил Наби Ашурлаев (8-1).

С кем проведет бой Ашурлаев пока неизвестно.

Поединок должен был состояться 25 февраля в Алматы.

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