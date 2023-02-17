Алиби Идрис оставил титул NAIZA

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Алиби Идрис Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Алиби Идрис решил оставить титул чемпиона NAIZA в наилегчайшем весе в пользу своего друга, одноклубника Диаса Еренгаипова.

Титульный поединок Диаса Еренгаипова пройдёт в рамках турнира NAIZA50, который состоится 18 марта в Астане.

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