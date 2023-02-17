Магомед Кабардиев о хейтерах: «Дайте мне новых, потому что старые стали уже фанатами»

Магомед Кабардиев на пресс-конференции «Наше Дело» подвел итоги полуфинала гран-при лиги в легком весе против Максима Дивнича:

«Были приятные эмоции, наш план и наши наработки все сработали. Мы были готовы к тому, что Дивнич нам противопоставит, поэтому сюрпризом стал только его характер, стойкость и крепкость головы. Меня поддержали много людей в Казахстане, это для меня дополнительная мотивация. После турнира я приехал в NAIZA Awards, где выиграл награду за «лучший нокаут» года, все поздравляли. Есть ли хейтеры? Скажу так, дайте мне новых хейтеров, потому что старые стали уже фанатами»

В финале Кабардиев встретится с победителем пары Мохаммеда Хейбати и Александром Грозиным.

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