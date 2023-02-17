Галымжан Жасланов получил бой в «Наше Дело»

Казахстанский боец Галымжан Жасланов дебютирует в лиге «Наше Дело». Его соперником станет Николай Савилов.

Этот поединок станет вторым для Галыма ТТ в лиге, в первом он проиграл решением Василию Камоцкому.

Его будущий соперник Савилов имеет внушительный рекорд в проф.ММА 12-3. Он дрался во многих лигах, в том числе М-1.

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