Игорь Свирид рассказал о победе над бойцом UFC Фахретдиновым: «Не мог его вырубить, заборол и головой бил»

Экс-чемпион ONE, ACB Игорь Свирид на подкасте «ММА Вестник» рассказал о победе над бойцом UFC Ринатом Фахретдиновым:

«На турнире Open Moscow в финале восьмерки дрался с Ринатом Фахретдиновым. Потом он мне как-то писал, что уберут из его Sherdog. Я не считаю, что это профибой был, там один или два раунда было. Дрались по правилам панкратиона, можно было в партере головой бить. Я так Рината и выиграл, не мог его вырубить, заборол и головой бил, он видит, что бью, начал лоб подставлять, у меня потом гематомы были. В итоге по очкам выиграл. Он красавчик, хороший парень, в UFC сейчас как стреляет».

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