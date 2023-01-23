Кичигин озвучил ближайшие планы: «Хотел бы в ONE FC, но думаю, что в BRAVE подпишусь»

Казахстанский боец ММА Георгий Кичигин озвучил ближайшие планы:

«У меня будет бой 19 февраля в OCTAGON. Предложили бразильца и грузина, оба отказались. Сейчас ищут нового, скорее всего бразилец будет. Потом я думаю, в BRAVE подпишусь. А так, конечно, хотел бы в ONE FC, навел бы им сейчас шороха».

Кичигин свой последний бой выиграл в ноябре.

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