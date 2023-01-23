Кичигин озвучил ближайшие планы: «Хотел бы в ONE FC, но думаю, что в BRAVE подпишусь»

Теги MMA ONE Championship Sports.ru - Казахстан Георгий Кичигин Brave Combat Federation Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Георгий Кичигин озвучил ближайшие планы:

«У меня будет бой 19 февраля в OCTAGON. Предложили бразильца и грузина, оба отказались. Сейчас ищут нового, скорее всего бразилец будет. Потом я думаю, в BRAVE подпишусь. А так, конечно, хотел бы в ONE FC, навел бы им сейчас шороха».

Кичигин свой последний бой выиграл в ноябре.

«Если бы Жако подписали в UFC раньше, он был бы в топ-5». Финалист Гран-при NAIZA Амангельды о тренировках с Рахмоновым, бое за пять миллионов и казахстанцах в сильнейшей лиге

«У меня рабский контракт». Олимпийский чемпион Елеусинов пошел на открытый конфликт с менеджером

«Я снова голоден до побед». Действующий боец ACA Каршыга Даутбек спустя полтора года возвращается в октагон

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий