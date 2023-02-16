Хамзат Чимаев высказался в адрес Шавката Рахмонова

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Популярный полусредневес UFC Хамзат Чимаев высказался в адрес казахстанского бойца Шавката Рахмонова. Чимаев считает, что он может провести бой с Рахмоновым в будущем. 

«Шавкат Рахмонов – хороший боец», – лаконично заявил Хамзат в контексте возможного боя.

При этом, в апреле прошлого года Чимаев жестко оскорбил Рахмонова за то, что тот сказал, что не впечатлен его навыками. Тогда Хамзат назвал казахстанского бойца чурбаном. Позже конфликт был исчерпан.

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