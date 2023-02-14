Нурсултан Аманжолов: «Два месяца тренируюсь с Усиком»

Казахстанский боксер-профессионал Нурсултан Аманжолов (4-0, 3 КО) назвал дату возвращения на ринг и дал прогноз на бой Александр Усик – Тайсон Фьюри.

– Нурсултан, когда планируете провести следующий бой?

– Даст бог, 15-го апреля вернусь на ринг. Планирую выступить в Южной Корее. На этот год большие планы. Если травм не будет, то постараюсь провести максимум боев.

– Известно ли имя соперника?

– Мой соперник из Южной Кореи. Имя точно не знаю. Поединок планируется на восемь раундов. Бой будет рейтинговым. На кону титулы стоять не будут.

– С какой промоутерской компанией сейчас сотрудничаете?

– Сейчас я работаю с менеджером Александра Усика Эгисом Климасом. По поводу промоутерской компании пока сказать не могу.

– Как проходит подготовка к предстоящему бою?

– Подготовка проходит хорошо. В данный момент нахожусь в тренировочном лагере Александра Усика. Можно сказать, я вступил в его команду. Два месяца как тренируемся вместе с Усиком.

– Как думаете, кто будет фаворитом в бою Усика и Фьюри?

– Я думаю, здесь шансы 50 на 50. Хотя небольшим фаворитом я назвал бы Усика. Думаю, бой закончится в его пользу, – сказал Аманжолов в интервью prosports.kz.

Аманжолов провел свой последний поединок в феврале 2022-го: боксер техническим нокаутом в третьем раунде победил украинца Семена Пахомова (2-17, 2 КО).

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