Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проверил удар чемпионки мира по боксу

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проверил удар чемпионки мира по боксу в ДЮСШ города Степногорска. 

14 февраля Президент посетил специализированную детско-юношескую спортивную школу в Степногорске, где вручил благодарственное письмо биатлонисту. Глава государства после осмотра школы поговорил с именитыми спортсменами и тренерами региона.

Акорда распространила видео, на которой во время общей фотографии Токаев попросил чемпионку мира по боксу Дину Жоламан, выигравшую для Казахстана пятую медаль ЧМ-2022 в Стамбуле, продемонстрировать свой удар.

«Средне ударь», – попросил Касым-Жомарт Токаев, раскрыв ладонь.

«Удар хороший, да», – похвалил чемпионку президент.

«Так это я еще не старалась», – пошутила Дина Жоламан.

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