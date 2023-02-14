Николай Шваб о защите пояса WBA Fedecaribe: «Для меня этот пояс не имеет никакой ценности»

Чемпион WBA Fedecaribe в легком весе казахстанец Николай Шваб (10-0, 6 КО) прокомментировал победу над венесуэльцем Эльбером Рохасаом (18-7-2, 15 КО) и рассказал о дальнейших планах в карьере.

– Эльбер Рохас выделялся чем-либо, если сравнивать его с вашими предыдущими оппонентами?

– Наверное, только тем, что он самый высокий соперник в моей профессиональной карьере. 176 см – для нашей весовой категории это удивительно. Поэтому и решили целиться не в голову, а по животу.

– В Сосуа вы успешно защитили пояс WBA Fedecaribe. Насколько этот титул ценится в Карибском регионе?

– Для меня лично он не имеет никакой ценности, так как я прилетел сюда за поясами другого калибра.

– Три из четырех своих боя вы провели в Доминиканской Республике. Почему именно в этой стране, а не в США?

– В течение года, пока я нахожусь в США, мы стремимся быть продуктивными. Я боксирую раз в два месяца и этого времени мне хватает, на восстановление и подготовку к новым боям. В Доминикане очень часто проходят боксерские шоу, на которые нас всегда приглашают, и если есть хороший соперник, то мы, не задумываясь, принимаем вызов.

– Вы по прежнему живете в Майами и тренируетесь под руководством Дино Спенсера или что-то поменялось?

– Все верно я тренируюсь в том же легендарном зале на 5-й улице, работаем с Дино уже четвертый год душа в душу и кайфуем от этого процесса. Конечно же, я постоянно на связи с моим тренером из Казахстана, который дал мне возможность боксировать за границей, заслуженный тренер РК Китаров Булат Аяпбергенович. Он также всегда настраивает меня морально и дает огромную поддержку.

– Как на данный момент у вас обстоит вопрос с промоутером? Что говорит об этом ваш американский менеджер Роберт Мазинс?

– Мы открыты для предложений от промоутеров, и сейчас ждем ответа от одного из них. Не для кого ни секрет, что в США чтобы заключить контракт с крупным промоутером, должна быть гарантия, что на мои бои будут приходить люди, покупать билеты и платные трансляции, а так как я не медийный боец и вообще мало кому известен в Америке, с этим есть определенные трудности.

– С кем-либо из казахстанских боксеров или спортсменов в США видитесь и общаетесь?

– Очень близко дружим, уже даже семьями с павлодраским боксером Сериком «Пандой» Мусадиловым. Живем, правда, не так близко, но ездим друг к другу в гости.

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