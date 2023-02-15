Резников о переходе Махачева в 77 кг: «Смысла нет, у него еще есть бои в легком весе»

Артем Резников поделился своим мнением о возможном переходе чемпиона UFC Ислама Махачева в полусредний вес:

«Я бы посмотрел бой с Дариушем. Думаю, что Исламу в 77 кг переходить смысла нет, у него еще есть бои в легком весе. Как минимум реванш с Волкановски и бой с Дариушем»

В своем последнем бой Махачев решением судей победил Алекса Волкановски.

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