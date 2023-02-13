Жалгас Жумагулов о бое Махачев – Волкановски: «Ислам выиграл 3-2 по раундам»

Боец UFC Жалгас Жумагулов прокомментировал бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски. Ранее Волкановски заявил, что он выиграл бой, так как забрал три раунда из пяти.

«Могу сказать с уверенностью, что Ислам выиграл 3-2 по раундам. Я с решением судей согласен. Конечно, бой был нелегкий, особенно последние минуты, где Махачев вроде бы пропустил удар. Бой хороший. Понятно, что Волкановски не зря был лучшим из лучших. Алекс шел до конца и хорошо проявил себя. Но Ислам сделал все для победы, судейское решение верное», – сказал Жумагулов.

Напомним, Махачев и Волкановски дрались 12 февраля на турнире UFC 284. По итогам пяти раундов все трое судей отдали победу Исламу – 48:47, 48:47 и 49:46.

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