Морозов о победе Идриса в номинации лучший боец: «За труд»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Сергей Морозов Naiza Fighting Championship Алиби Идрис Спорт Казахстана

Боец UFC Сергей Морозов отреагировал на завоевание своим одноклубником Алиби Идрис приза «лучшего бойца 2022 года» на NAIZA AWARDS: 

«За большое терпение и труд. Поздравляю, младший» Идрис также был номинирован на нокаут года, но уступил Магомеду Кабардиеву.

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