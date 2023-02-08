Морозов о победе Идриса в номинации лучший боец: «За труд»

Боец UFC Сергей Морозов отреагировал на завоевание своим одноклубником Алиби Идрис приза «лучшего бойца 2022 года» на NAIZA AWARDS:

«За большое терпение и труд. Поздравляю, младший» Идрис также был номинирован на нокаут года, но уступил Магомеду Кабардиеву.

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